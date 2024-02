Ferite due donne in seguito all'aggressione di un Pitbull: Muoiono un Cane e un Gatto

Due donne sono rimaste ferite a Montesilvano Marina in seguito all'aggressione di un Pitbull, evento che ha portato anche alla morte di un cane e di un gatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale, insieme al personale della Asl di Pescara. Le vittime, una 87enne e una 54enne, sono state soccorse e trasportate in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il Pitbull si è liberato da una casa sfruttando il cancello aperto e ha attaccato un altro cane, causandone la morte, e ferendo la proprietaria dell'animale e un'altra persona. Inoltre, il cane ha anche attaccato un gatto, uccidendolo.

L'episodio si è verificato intorno alle 12:30 in via Spagna. Le due donne coinvolte nell'attacco sono state portate in ospedale, una in ambulanza e l'altra autonomamente. La 87enne è stata ricoverata in pronto soccorso per accertamenti, con sospetti di frattura del femore a seguito della caduta. La seconda donna, morsa al volto, non ha subito ferite gravi.

Il Pitbull è stato successivamente catturato dal personale veterinario della Asl di Pescara e trasferito a un canile sanitario per osservazione. Sono in corso indagini della polizia locale, guidate dal comandante Nicolino Casale, dato che questo non sarebbe il primo episodio di aggressione che coinvolge questo animale.