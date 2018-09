Ferito da motosega, prognosi riservata per 52enne ricoverato a Chieti

Roma - L'anticiclone afro-mediterraneo tornerà a riprendersi l'Italia nel corso della nuova settimana determinando una nuova fase di bel tempo e soprattutto temperature in deciso rialzo. Ci attendono così alcuni giorni ancora dal sapore estivo con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e temperature ben oltre le medie del periodo. L'aria calda in risalita da Sud porterà le colonnine di mercurio localmente oltre i 30°C, in particolar modo al Nord, su Tirreniche centro settentrionali ed Isole Maggiori....