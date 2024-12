Fermati con otto chili di droga: due ventenni finiscono in manette

Sequestrati hashish e marijuana per un valore di 80.000 euro: i due giovani trasportavano un carico sospetto e avevano attrezzature per il confezionamento.

La Guardia di Finanza ha arrestato due giovani, poco più che ventenni, trovati in possesso di 8 chili di droga tra hashish e marijuana. Il blitz è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, e ha portato al sequestro di stupefacenti per un valore di mercato stimato intorno agli 80.000 euro.

L'arresto al casello

L’operazione è scattata quando i baschi verdi, insospettiti dal comportamento nervoso dei due ragazzi durante un controllo di routine, hanno deciso di ispezionare a fondo l’auto. Nel bagagliaio del veicolo è stato scoperto un borsone contenente 50 panetti di hashish, confezionati in buste termosaldate, per un peso complessivo di oltre 5 chilogrammi.

Perquisizioni domiciliari

Le indagini si sono subito estese alle abitazioni dei fermati, situate a Pescara e Montesilvano, dove i finanzieri hanno rinvenuto ulteriori 40 panetti di hashish, del peso totale di circa 2,5 chilogrammi, e una confezione sottovuoto contenente 130 grammi di marijuana. Insieme alla droga sono state sequestrate attrezzature per il confezionamento, bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per lo spaccio.

Precedenti penali e arresto

Uno dei due giovani, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati agli stupefacenti, è stato tratto in arresto insieme al complice. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di San Donato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida del fermo.

Un danno economico significativo al traffico di droga

Secondo le stime della Guardia di Finanza, la sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 80.000 euro sul mercato della droga. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico illecito di stupefacenti nella regione, sottolineando l’importanza dei controlli mirati lungo le arterie stradali principali.

L’indagine prosegue per individuare eventuali complici e ricostruire i dettagli della rete di spaccio a cui i due giovani facevano riferimento. La scoperta conferma ancora una volta come la lotta al narcotraffico rimanga una priorità per le forze dell'ordine, impegnate a garantire sicurezza e legalità sul territorio.