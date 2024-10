Fermato con droga in auto, in casa scoperto un vero mini-market di stupefacenti

I carabinieri denunciano un 24enne e segnalano una 26enne trovata con hashish nella sua auto.

Giovane fermato per spaccio, perquisizione in casa rivela un market di droga

Un giovane di 24 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo un inseguimento da parte dei carabinieri di Palena. A seguito della perquisizione nella sua abitazione, sono stati rinvenuti hashish, cocaina, marijuana, nonché foglie e infiorescenze di canapa indica. Sequestrati anche strumenti utilizzati per la preparazione e il confezionamento della droga.

L’operazione è scattata quando i carabinieri hanno notato il 24enne, insieme ad altri due coetanei, che cercava di allontanarsi a bordo di un'auto in località Sant'Antonio, dopo aver visto la pattuglia. Supportati dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Lanciano, i carabinieri hanno fermato il veicolo dopo un breve inseguimento.

Durante la prima perquisizione personale, non è stata trovata alcuna sostanza illegale. Tuttavia, l’ispezione dell’autovettura ha permesso di rinvenire hashish e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Il controllo è stato esteso anche all’abitazione del 24enne, dove sono stati sequestrati quantitativi maggiori di diverse droghe, insieme agli strumenti per la preparazione e distribuzione della merce.

Nel corso di questi controlli, i carabinieri hanno fermato anche una giovane di 26 anni. La perquisizione del veicolo a lei intestato ha portato alla scoperta, nel vano bagagli, di un involucro contenente hashish. La ragazza è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.

Le operazioni si inseriscono in un più ampio programma di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, volto a contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti.