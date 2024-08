Festa Abusiva Interrotta dai Carabinieri: Stop al Chiasso Notturno

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Teramo, supportati dalle unità di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, hanno condotto una serie di controlli sul territorio. A Giulianova, i militari, con l’aiuto della “pattuglia mare” della polizia, hanno scoperto e sospeso una festa abusiva organizzata in pieno centro. Circa quaranta persone si erano radunate senza alcuna autorizzazione, disturbando la quiete pubblica. L'intervento delle forze dell’ordine ha riportato la calma, permettendo ai residenti della zona di riposare nonostante l’ora tarda. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell'evento e valutare possibili provvedimenti legali.

Nel frattempo, in una zona residenziale di Teramo, è stata fermata una vettura che si aggirava a bassa velocità tra le abitazioni, molte delle quali disabitate a causa delle vacanze estive. A bordo si trovavano due individui con precedenti per furti, non residenti della zona, che non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sulla loro presenza. Sebbene non siano state trovate prove per procedere giudizialmente, la situazione resta sotto osservazione.

Durante i controlli stradali, sei conducenti sono stati sorpresi con un tasso alcolico superiore al limite consentito, con conseguente ritiro delle patenti. A Giulianova, un automobilista è stato fermato alla guida senza patente, revocata dal 2020 per ripetute infrazioni, ed è stato sanzionato per guida pericolosa e uso del cellulare durante la marcia.

Infine, cinque giovani sono stati multati sulla costa per ubriachezza molesta, dopo aver disturbato la quiete pubblica con schiamazzi e comportamenti inappropriati, impedendo il riposo dei residenti.