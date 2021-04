Festa compleanno in casa, multati 10 universitari a Chieti

Stavano partecipando a una festa di compleanno dentro un appartamento a Chieti Scalo ma qualcuno ha segnalato il fatto al 113. E quando la Volante della Polizia è giunta sul posto ha trovato dieci studenti universitari che si erano ritrovati per un vero e proprio incontro conviviale, senza indossare i dispositivi di protezione.

I giovani, di età compresa tra i 22 e i 27 anni, originari di diverse regioni, sono stati sanzionati per aver violato il decreto legge in materia anti Covid e sono stati invitati a rientrare nelle proprie residenze.

A Casalbordino i carabinieri hanno sanzionato una decina di vastesi per la mancata ottemperanza del divieto di spostamento tra comuni in zona arancione. Erano a Pollutri trovati nel giardino di un'abitazione privata, senza la mascherina protettiva ed assembrati tra loro, dopo aver appena consumato il pranzo con tanto di musica. Alla vista dei carabinieri uno di loro ha provato anche a nascondersi ma è stato invitato a tornare tra gli altri. Sono stati tutti sanzionati con una multa di 400 euro per l'inottemperanza in particolare del divieto di spostamento tra comuni diversi in area arancione. A Torino di Sangro i carabinieri hanno sanzionato un pregiudicato residente a Trani che fermato a tarda notte ad un posto di controllo lungo la statale Adriatica, non ha dato valide motivazioni sui motivi della trasferta fuori regione.