Festa dello Sport 2022, Premiati gli atleti CSEN

Il 6 dicembre 2022 si è svolta presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, la Festa dello Sport 2022, manifestazione organizzata dal CONI Provinciale dell’Aquila in collaborazione con l’USR e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Durante la cerimonia sono stati premiate diverse personalità e quasi 100 atleti della provincia dell’Aquila.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano impegnato nella promozione sportiva del Pattinaggio, del karate, del tennis tavolo e dell’attività di montagna ha visto assegnati i riconoscimenti a:

Morelli Filippo, come Campione Italiano di Karate CSEN 2022, specialità kata, categoria Esordienti;

Caraccia Filippo, come Campione Italiano di Karate CSEN 2022, specialità kata, categoria Ragazzi;

Bartolini Francesco, come Campione Italiano di Karate CSEN 2022, specialità kata, categoria Cadetti;

Mannucci Michela, come Campionessa Italiana di Pattinaggio Maratona, 42 km, e come Campionessa Italiana, 10000mt in linea;

Ciuffetelli Samantha, come vice Campionessa Italiana di Pattinaggio Maratona, 42 km, e Campionessa Italiana, 10000mt in linea;

Berardi Cristian, per la Medaglia di Bronzo al Campionato Italiano di Pattinaggio Maratona, 42 km;

Di Natale Federica, come atleta convocata in Nazionale per i Campionati Europei.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano rappresenta oramai da anni una realtà di eccellenza sportiva nella nostra città, proponendo di continuo nuovi talenti ed atleti emergenti.