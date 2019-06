Festa di San Massimo, a L'Aquila 3 giorni di celebrazioni per il suo Patrono

Nell’anno del decennale del sisma le solenni liturgie in onore di San Massimo patrono, tornano ad essere celebrate nella chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo che, in tutta la sua interezza e rinnovato splendore, accoglierà, come negli anni immediatamente precedenti al sisma, a causa della chiusura della Cattedrale per le opere di restauro, la lode e la preghiera dei fedeli aquilani in occasione della festa di San Massimo d’Aveia.

Nel tempo trascorso, ad eccezione del 10 giugno 2009 in cui, per ovvi motivi, la S. Messa fu celebrata nel Tendone del Campo di Piazza d’Armi, la Festa del Patrono, pur nella precarietà della chiesa del Suffragio messa in sicurezza e ridotta negli spazi fino al 2014 e, successivamente, nella vicina Basilica di San Giuseppe Artigiano, non è mai mancata all’appuntamento con gli aquilani che, ancor di più nel post sisma, l’hanno vissuta come un forte momento di comunione e di grande speranza.

Ciò anche grazie all’impegno dei giovani della Pastorale Giovanile Diocesana che in questi anni si sono fortemente impegnati per la cura dei festeggiamenti collaterali e per la costituzione del Coro Diocesano Giovanile intitolato a San Massimo che animerà il Pontificale di San Massimo presieduto dall’Arcivescovo Metropolita Sua Em.za il Cardinale Giuseppe Petrocchi e concelebrato dai parroci della città alle ore 18,00 di lunedì 10 giugno.

La celebrazione del Pontificale vedrà ripristinata la tradizione, introdotta nel decennio pre terremoto, dell’offerta alla diocesi, da parte dei Commercianti del Centro Storico, di un Calice che in questo anno 2019 verrà donato alla Parrocchia di San Giovani Battista in Pile.

Il programma religioso sarà aperto dall’Arcivescovo Emerito, Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Molinari, la sera del 9 giugno con la S. Messa delle ore 18,00 e proseguirà alle ore 11,00 della mattina giorno 10 con la celebrazione capitolare presieduta dall’Arcidiacono del Capitolo Metropolitano Can. Sergio Maggioni.

La Processione, con la statua e la reliquia del santo animata dal complesso bandistico Città di Paganica per le vie del centro storico, concluderà la due giorni di riti religiosi.

I momenti aggregativi e culturali, previsti in programma dal 7 al 12 giugno, per accostare alla figura del giovane Massimo d’Aveia iniziative di giovani artisti aquilani, troveranno spazio sempre nella chiesa del Suffragio e si articoleranno con:

Il concerto di apertura dell’Orchestra degli Allievi del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, diretta dal M° Aurelio Canonici, alle ore 18,00 di venerdì 7 giugno;

Il Recital “San Massimo modello e testimone di fede per i giovani di oggi” a cura del Teatro dei 99 - alle ore 21,00 di domenica 9 giugno;

Il concerto d’organo “L’alba del nuovo giorno” del M° Margherita Dalla Vecchia - alle ore 21,00 di martedì 11 giugno;

Il concerto “L’Aquila risuona” dell’orchestra di sassofoni “Sax Around” - alle ore 18,00 di mercoledì 12 giugno.

A tutto ciò si aggiunge la particolare vicinanza dell’Arma dei Carabinieri che ricorderà le vittime del sisma con la deposizione, alle 17,30 del 10 giugno, di un omaggio floreale nella Cappella della Memoria e onorerà San Massimo e gli aquilani alle ore 21,00 del 10 giugno con l’esibizione, in Piazza Duomo, della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.