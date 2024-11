Festeggia la patente con gli amici, ma finisce nei guai: sospesa la patente e multe salate

Un giovane, fresco di patente, ha visto la sua serata di festa trasformarsi in un incubo. Sabato scorso, durante un controllo intensificato da parte dei carabinieri delle stazioni di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, mirato a prevenire incidenti legati all’alcol tra i giovani, è stato fermato mentre era alla guida in evidente stato di ebbrezza. La scena si è svolta all’uscita di uno dei locali notturni più frequentati della zona, dove il giovane aveva appena festeggiato il conseguimento della sua patente.

Durante i controlli, cinque ragazzi sono risultati positivi al test dell’alcol. Uno di questi, una donna, visibilmente ubriaca, ha rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro. Nonostante il rifiuto, le autorità hanno comunque proceduto con il ritiro della patente e il fermo dell’auto. Ma la storia che ha suscitato maggiore attenzione è quella di un giovane neopatentato che, con un tasso alcolico di 1,10, ha ammesso di aver bevuto con gli amici per celebrare il suo recente successo nel conseguire la patente. Convinto di essere sobrio, ha deciso di mettersi al volante, ma la sua euforia si è rapidamente trasformata in una dura lezione.

L’esito del controllo è stato chiaro: il giovane si troverà a fronteggiare una multa salata, un’indagine amministrativa che comporterà mesi di sospensione della patente e la decurtazione di 20 punti. Oltre alla sanzione economica, l’incidente servirà da monito sul rischio di mettersi alla guida dopo aver consumato alcol, anche in piccole quantità.

L'operazione di controllo da parte dei carabinieri ha avuto lo scopo di garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti, soprattutto tra i più giovani, che in alcuni casi ignorano i rischi di guida sotto l’influenza di alcol. La legge, infatti, stabilisce che anche un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti comporti sanzioni severe, indipendentemente dalla convinzione del conducente di essere in grado di guidare.

La serata, che per il giovane doveva essere un momento di celebrazione, ha avuto conseguenze legali significative, dimostrando ancora una volta come il rispetto delle norme stradali e la prudenza siano essenziali per garantire la sicurezza di tutti.