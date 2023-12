Fiera della Magia. Tra mercatini di Natale e una mostra per celebrare Tolkien

Tutto pronto per il taglio del nastro della sesta Fiera della Magia: mercatini di Natale a tema magico che prenderà il via il 15 dicembre alle ore 16:00 presso la Villa Comunale e i locali del Palazzo dell’Emiciclo.

Oltre a stand di artigiani, hobbisti, commercianti a tema magico e natalizio, ci saranno anche lo street food e personaggi magici che animeranno la Fiera. Numerose anche le attrazioni come la Sfida delle Pozioni Magiche, il Mantello dell'Invisibilità e l’Escape Room alle quali si potrà partecipare dal venerdì alla domenica. Un’iniziativa organizzata da L’Aquila Young, Qui L’Aquila, con il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Durante i giorni della Fiera della Magia è possibile visitare il percorso multimediale “Il potere degli Anelli” pensato per avvicinare il grande pubblico alle radici del pensiero e della poetica del maestro del Fantasy contemporaneo J.R.R. Tolkien. Questo progetto culturale, nato da un’idea di Salvatore Santangelo, si sviluppa a cavallo di due importante anniversari: i 50 anni dalla morte del Professore di Oxford (2023) e i 70 dalla prima edizione de “Il Signore degli Anelli” (1954).

I visitatori potranno trovare miniature e plastici realizzati da Domenico Impelluso, opere di Alessia Diggi e soprattutto del maestro Giuseppe Rava che per la prima volta si cimenta con l’immaginario tolkieniano; il tutto corredato da panelli che illustrano le radici culturali dell’opera di quello che è a tutti gli effetti uno degli ultimi demiurghi. Alla realizzazione hanno dato il loro contributo L’Aquila che Rinasce, Gente e Territori, Light’sOn, Mokona’s, Studio Comunico e gli alunni della Roma Film Academy.

La mostra, che nei prossimi mesi sarà proposta in altre città come Pescara e Roma, è inoltre sostenuta anche da un contributo del Fondo PSMSAD dell’INPS dedicato alla promozione di progetti culturali.

Alle 17:30, nella Sala Ipogea, ai terrà l’incontro “Hunger Games: una distopia moderna. Iniziazioni e rituali di passaggio” durante la quale Angelo Clementi e Virginia Como offriranno spunti di riflessione prendendo spunto dai romanzi di fantascienza di Suzanne Collins e sulla rispettiva trasposizione cinematografica. Durante l’incontro si terrà anche un momento di Performing Art, Body Painting e musica a tema Hunger Games a cura di Alessia Diggi e Giorgiana Taurino.

Nella navata centrale del Palazzo dell’Emiciclo, dalle 17:00 di venerdì 15 dicembre, Playadice mette a disposizione l’Area Gaming con giochi di strategia e tornei.