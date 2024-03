Finanziamenti Regionali: Wwf Contesta Assegnazione Fondi per la Caccia a Scapito del Centro Recupero

Il Wwf Abruzzo ha espresso forte dissenso riguardo alla recente assegnazione di fondi regionali destinati alla caccia anziché al Centro Recupero Fauna Selvatica. Secondo quanto riportato sul Bollettino Regionale delle Disposizioni finanziarie per il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo, diversi enti e associazioni venatorie hanno ottenuto contributi a fondo perduto per un totale di 115.000 euro. Questa decisione ha destato critiche in quanto il Centro Recupero Fauna Selvatica non ha ricevuto alcun finanziamento, nonostante due normative regionali prevedano un supporto annuale per tale struttura.

Il Wwf Abruzzo ha evidenziato le cifre assegnate alle associazioni venatorie della regione, tra cui l'Associazione Nazionale Libera Caccia, la sezione provinciale L'Aquila con 10.000 euro, l'Associazione Italcaccia, sezione provinciale di Pescara con 5.000 euro e la Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di Chieti con 100.000 euro. I motivi dei finanziamenti variano, spaziando dal supporto alle spese di funzionamento alla realizzazione di attività associative e acquisti di attrezzature.

La delegata del Wwf Abruzzo, Filomena Ricci, ha espresso preoccupazione riguardo alla decisione del governo regionale di finanziare associazioni che mirano a tutelare gli interessi dei cacciatori anziché quelli della comunità nel suo complesso, inclusi l'ambiente e la fauna. Tale scelta ha comportato l'omissione di sostegno finanziario per il Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara, l'unica struttura nella regione Abruzzo dedicata al soccorso e al recupero degli animali protetti.

Il Wwf Abruzzo ha sottolineato la mancanza di una rete organizzata per il primo soccorso e il trasporto degli animali feriti o in difficoltà verso il Centro Recupero Fauna Selvatica. Filomena Ricci ha concluso affermando che, nonostante l'opinione pubblica e la giurisprudenza abbiano chiaramente stabilito che la tutela della fauna selvatica debba prevalere sull'interesse venatorio, la decisione della Regione Abruzzo sembra contraddire questo principio.