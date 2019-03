Fine settimana con tempo instabile e temperature in calo

La perturbazione che sta in queste ore sfilando sull'Italia centrale i cui effetti saranno molto marginali, avrà storia su alcune delle nostre regioni anche nella giornata di sabato ma si tratterà solo di qualche disturbo.

La giornata infatti sarà nel complesso buona o discreta per quella che in gergo si definisce pausa interciclonica.

Situazione leggermente più complessa per la domenica a causa di una saccatura di aria fredda che si avvicinerà all'Italia portando un aumento delle nubi in vista di un guasto più marcato tra la giornata di lunedì e martedì.

Sabato: Nella prima parte della giornata una debole perturbazione transiterà sulle regioni meridionali portando qualche addensamento irregolare tra Campania, Puglia e Basilicata in graduale esaurimento per il pomeriggio e probabilmente senza alcun fenomeno.

Qualche nube sarà presente anche sull'alta Toscana associata, qui saranno possibili invece locali e brevi fenomeni sul settore settentrionale della regione. Nubi sparse anche sul Nordest con eventuali fenomeni sul Friuli e sulla Sardegna occidentale, altrove sole prevalente.

Le temperature sono previste in lieve calo al Sud con valori più o meno in linea con il periodo o localmente superiori. Massime fino a 16-18° al Nord, 14-16° al Centro, 15-17° al Sud. I venti saranno mediamente da O/SO, tesi sull'alto Tirreno e lo Ionio, deboli altrove. Mari mossi o molto mossi i bacini settentrionali e quelli più meridionali.

Domenica: sul mediterraneo comincia a formarsi una blanda area di bassa pressione per l'avvicinamento di un fronte freddo a nord delle Alpi e sulla Francia, che innescherà un preventivo richiamo di correnti umide sud occidentali. Le nubi saranno in aumento sulle regioni tirreniche con qualche pioggia tra Toscana e Campania ma prevalentemente sui settori interni o a ridosso dell'Appennino, fenomeni sporadici e con maggiori aperture lungo la costa. Nel contempo le nubi aumenteranno anche sulle Alpi di confine e sul Nordest con qualche debole pioggia in Friuli e qualche occasionale nevicata a quote superiori ai 1800m. Sole prevalente al Nordovest , sulle Isole Maggiori e lungo l'Adriatico. Le temperature sono previste in lieve calo sulle regioni tirreniche e sul nordest. Massime fino a 14-16° al Nord, 13-15° al Centro e 14-16° a Sud. I venti saranno mediamente sud occidentali, anche tesi con mari molto mossi.

Nuova settimana: drastico cambiamento della circolazione a causa dell'arrivo di una serie di fronti freddi dal nord Europa che porteranno maltempo e un considerevole calo delle temperature