Fino a 3.000 Euro per Ottenere la Patente Professionale: Come Richiederlo

Scopri come i lavoratori, disoccupati e aziende possono ottenere un voucher per conseguire patenti professionali, migliorando le competenze e la competitività aziendale in Abruzzo.

L'Assessorato alla Formazione della Regione Abruzzo ha lanciato un nuovo programma di finanziamento, volto a supportare i lavoratori e disoccupati nella formazione professionale. Con un contributo che può arrivare fino a 3.000 euro, questo voucher è destinato a chi desidera ottenere una patente di guida per attività lavorative, come quelle per il trasporto di merci o passeggeri. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027 e offre un’opportunità concreta per accedere a corsi di formazione professionale senza passare attraverso intermediari.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, l’obiettivo è coinvolgere direttamente i lavoratori e disoccupati nel miglioramento delle proprie competenze. “L'idea è che siano i cittadini stessi a decidere autonomamente la propria formazione, scegliendo l'autoscuola di fiducia per ottenere le patenti professionali necessarie. Questo contributo economico è una spinta importante per l'occupabilità e la competitività professionale,” ha spiegato Santangelo. L'assessore ha inoltre aggiunto che le aziende potranno utilizzare i voucher per incentivare i propri dipendenti a conseguire patenti professionali, promuovendo corsi direttamente presso le autoscuole.

Il bando è aperto a lavoratori e disoccupati che siano residenti in Abruzzo e che possiedano almeno una patente di tipo B. I beneficiari devono essere in possesso di un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro se occupati, mentre la domanda può essere presentata anche da inoccupati. Il contributo coprirà le spese per il conseguimento delle patenti C, C1, D, D1, E, della Carta di qualificazione del conducente merci (CQCM), della Carta di qualificazione del conducente viaggiatori, e del patentino ADR per il trasporto di merci pericolose. Questa varietà di patenti professionali rende il programma un'ottima opportunità per chi lavora nel settore dei trasporti.

Una delle principali novità di questa iniziativa è che il bando è “a sportello”, il che significa che i tempi per la concessione del contributo sono decisamente ridotti, limitandosi alla verifica dei requisiti di ammissibilità e senza necessità di un ulteriore processo burocratico complesso. Ogni tre mesi, gli uffici pubblicheranno gli elenchi dei beneficiari in base alle domande ricevute. Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it a partire dalle ore 8 di lunedì 20 gennaio, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per i lavoratori che desiderano aggiornare le proprie competenze professionali o intraprendere un percorso nel settore dei trasporti, ma anche per le aziende che vogliono migliorare la preparazione dei propri dipendenti e incrementare la competitività sul mercato. La possibilità di scegliere direttamente l'autoscuola, senza intermediari, è un altro elemento che rende questo programma particolarmente flessibile e accessibile.