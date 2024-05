Finto Tecnico dell'Acqua Truffa 33 Euro a una Donna: L'Allerta della Sasi

La società avverte: "I nostri dipendenti non chiedono mai soldi a domicilio"

Un uomo di 40-45 anni, dall’aspetto tranquillo e affidabile, si è presentato a casa di una signora spacciandosi per un tecnico della Sasi, la società di gestione dell’acqua. Con la scusa di dover controllare il contatore, ha chiesto un compenso di 44 euro per il servizio. La donna, che era sola in casa e disponeva solo di 33 euro in contanti, ha dato al truffatore la somma disponibile, scusandosi per non poter pagare l'intera cifra e invitandolo a tornare per il resto.

Il falso tecnico non è ovviamente ritornato. Solo dopo aver raccontato l’accaduto alla figlia, la signora ha capito di essere stata truffata e ha denunciato l'episodio ai carabinieri.

In una nota, la Sasi ha commentato: "Purtroppo, ci sono molti malintenzionati che approfittano dell'ingenuità, soprattutto di persone anziane e sole in casa. Raccomandiamo di non consegnare mai denaro a nessuno e di non fidarsi di chi si presenta senza esibire un documento di riconoscimento, spacciandosi per dipendente di una società. I nostri tecnici non chiedono mai soldi e sono sempre riconoscibili. In caso di dubbio, bisogna informare immediatamente la società e le forze dell’ordine".