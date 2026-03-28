Finto nipote, soldi veri: anziana raggirata ma i carabinieri fermano i truffatori

A Orsogna un'anziana cade nel raggiro telefonico del falso parente e consegna tremila euro, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri consente il recupero

Nuovo episodio di truffa agli anziani nel Chietino, dove i Carabinieri di Orsogna hanno arrestato in flagranza due uomini, un 46enne e un 54enne, residenti nelle province di Napoli e Salerno, accusati di concorso in truffa aggravata ai danni di una donna anziana.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima avrebbe ricevuto una telefonata sulla linea di casa da parte di un uomo che, fingendosi il nipote, l’avrebbe convinta a consegnare con urgenza 3.000 euro. Il denaro, secondo il racconto usato per il raggiro, sarebbe servito a coprire un presunto debito. Poco dopo, come anticipato al telefono, una persona si è presentata direttamente all’abitazione per ritirare la somma.

La consegna del denaro è effettivamente avvenuta, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo andasse a buon fine in maniera definitiva. A far scattare l’allarme è stata la sorella dell’anziana, che ha consentito ai militari di attivarsi in tempi rapidi. I due sospettati, che viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio, sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri.

Durante il controllo, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione, nel corso della quale è stata recuperata l’intera somma sottratta poco prima alla donna. Il denaro è stato quindi sequestrato e riportato nell’ambito dell’attività investigativa che ha portato all’arresto dei due uomini.

La vicenda è stata quindi portata all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Il gip del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti, disponendo nei confronti dei due indagati la misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.

Il caso riaccende l’attenzione su una modalità di raggiro purtroppo ancora molto diffusa, quella del falso parente, che continua a colpire soprattutto le persone più fragili facendo leva su paura, urgenza e legami familiari.