Fira, la Finanziaria regionale ha finanziato oltre 6.200 imprese negli ultimi due anni

Continua l'azione di Fira, la Finanziaria regionale, a sostegno delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti abruzzesi.

"Negli ultimi due anni, non solo abbiamo portato avanti, insieme alla Regione, misure già in essere, rifinanziandole, ma abbiamo ideato e realizzato nuovi fondi e bandi che rispondessero alle esigenze più stringenti delle imprese e dei professionisti" dichiara in una nota il presidente Giacomo D'Ignazio.

Nel dettaglio, nell'ambito del Piccolo Prestito, contributi in conto interessi a tasso zero (prestiti da 10 mila a 15 mila euro, con Fondo totale di 5 milioni di euro), sono 451 le domande pervenute, per un totale di fondi richiesti di oltre 6,5 milioni.

La graduatoria sarà pubblicata a settembre.

Per il programma Restart Fare Impresa, sostegno all'accesso al credito di Micro Piccole Imprese e professionisti del cratere sismico 2009, sono 128 le imprese finanziate per 9,5 milioni di euro.



Una Tantum, sostegno a ditte individuali, lavoratori autonomi e liberi professionisti con un fondo perduto a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia: oltre 4.700 beneficiari, totale oltre 10 milioni.



Con Abruzzo Fri Start, incentivi diretti per l'attuazione di progetti di investimento in Abruzzo, finanziati 58 progetti d'impresa, 7 milioni di euro di fondi gestiti.



Per il sostegno alle imprese del Turismo (LR 77/2000) - miglioramento ricettività e standard di qualità delle strutture ricettive - con 15 milioni di euro finanziati 142 progetti di investimento.



Il Fondo di garanzia PMI (L.R. 10/2017), sostegno a piccole e medie imprese e liberi professionisti con difficoltà di accesso al credito bancario per attuare i piani di impresa, con le garanzie concesse da Fira sono stati erogati finanziamenti per oltre 32 milioni di euro a 608 imprese.



Per fronteggiare il caro energia, con un milione di euro saranno finanziate 162 imprese che gestiscono impianti sportivi al chiuso.



Infine, microcredito - avviso liquidità per il sostegno a liquidità aziendale: 659 aziende finanziate con una dotazione di oltre 9 milioni di euro.