Folle Corsa con la Droga in Auto: Arrestati dopo un Inseguimento

Una scena da film si è svolta ieri pomeriggio ad Avezzano, quando due individui hanno seminato il panico sfrecciando a grande velocità lungo la trafficata via XX Settembre. La loro corsa folle è stata interrotta solo dopo un rocambolesco inseguimento da parte della polizia locale, che li ha arrestati dopo un'azione audace e rischiosa.

I due cittadini, di origini marocchine, sono finiti in manette dopo aver creato il caos per le strade della città. Uno è stato portato in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari. A bordo della loro auto, gli agenti hanno scoperto diverse dosi di droga, che i due non sono riusciti a sbarazzarsi durante la fuga.

Tutto è cominciato quando una pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di controllo nei pressi del castello Orsini, ha notato un'auto sospetta che continuava a circolare nelle vicinanze, con particolare frequenza lungo via XX Settembre. Si trattava di una Golf Volkswagen precedentemente segnalata alle autorità. Gli agenti hanno deciso di avvicinarsi per un controllo, ma il conducente, avendo intuito le loro intenzioni, ha accelerato improvvisamente, dando inizio a un'audace fuga.