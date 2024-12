Fondi Europei in Abruzzo: Due Incontri Chiave per il Futuro della Regione

Approfondimenti sulle Strategie Territoriali e verifica sullo stato di attuazione dei Fondi europei, tra buone pratiche e nuovi obiettivi regionali.

L’Abruzzo si prepara ad ospitare due appuntamenti di grande rilievo dedicati ai Fondi europei FESR e FSE+ 2021-2027, in programma per mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre. Questi eventi saranno fondamentali per tracciare le linee strategiche dello sviluppo regionale e fare il punto sull’avanzamento dei progetti finanziati dall’Unione Europea.

Il primo incontro, fissato per mercoledì 11 dicembre alle ore 15, si terrà nella suggestiva cornice della Sala Conferenze del Castello Piccolomini di Celano. Al centro del dibattito ci saranno le Strategie Territoriali dell’Abruzzo, con un focus sull’esperienza maturata nell’area marsicana. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Celano, Settimio Santilli, interverrà l’assessore regionale alle Attività produttive, Ricerca industriale e Lavoro, Tiziana Magnacca. Durante l’incontro saranno illustrate le proposte di sviluppo per l’Area Urbana Funzionale di Avezzano e per le Aree Interne Valle del Giovenco–Valle Roveto e Piana del Cavaliere–Alto Liri, in linea con le politiche di coesione dell’Unione Europea.

Il giorno successivo, giovedì 12 dicembre, l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute dell’Aquila sarà il teatro della riunione del Comitato di Sorveglianza Unico per i Fondi europei. Questo appuntamento annuale, che inizierà alle ore 9, rappresenta un momento cruciale per analizzare lo stato di utilizzo dei finanziamenti europei e delineare le prospettive per i prossimi mesi. I lavori saranno aperti dal sottosegretario regionale Daniele D'Amario, seguito dagli interventi di Carmine Cipollone, Autorità di gestione unica, e di Arturo Polese, rappresentante del FESR. In collegamento da remoto, prenderanno la parola anche la rappresentante FSE+ Nadia Tempesta e i responsabili europei Willibrordus Sluijters e Adelina Dos Reis.

Tra i temi centrali della giornata figurano il monitoraggio delle Operazioni di Importanza Strategica (OIS), il coordinamento con altri fondi europei e nazionali e le attività di comunicazione e valutazione. Saranno presentate buone pratiche attraverso video e testimonianze dirette dei beneficiari, offrendo uno spaccato concreto sull’impatto dei progetti finanziati. Particolare attenzione sarà riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione 2014-2020, con uno sguardo ai target ancora da conseguire.

Questi incontri si configurano come momenti cruciali di confronto tra istituzioni, territori e partner economico-sociali, contribuendo a rafforzare il ruolo dei Fondi europei nello sviluppo sostenibile della regione. La loro attuazione, infatti, è fondamentale per promuovere l’innovazione, il miglioramento della qualità della vita e la competitività dell’Abruzzo nel panorama nazionale ed europeo.