Fondi confermati per il Piano Famiglia: Santangelo respinge le accuse, chiarimenti ufficiali

L'assessore alle politiche sociali Roberto Santangelo smentisce le voci sulla mancata destinazione di 400 mila euro al Piano famiglia, confermando il finanziamento regolare previsto.

Il dibattito sul finanziamento del Piano famiglia in Abruzzo è stato acceso dopo alcune dichiarazioni del presidente dell'Associazione comuni e autonomie locali (Ali) e sindaco di Tollo, Angelo Radica. Secondo Radica, la Regione Abruzzo non avrebbe previsto nel bilancio regionale il cofinanziamento di 400 mila euro destinato al Piano famiglia, generando preoccupazione tra i cittadini.

Tuttavia, l'assessore alle politiche sociali, Roberto Santangelo, ha prontamente smentito tali affermazioni. In una dichiarazione ufficiale, Santangelo ha sottolineato che nella legge di bilancio recentemente approvata dal Consiglio regionale è stato regolarmente previsto uno stanziamento di 400 mila euro, una cifra che si aggiunge ai fondi statali già destinati al Piano famiglia. Questo finanziamento, come ogni anno, è destinato a sostenere le famiglie più bisognose, garantendo una serie di servizi e misure di supporto.

L’assessore ha anche enfatizzato l’importanza di trasparenza e comunicazione in temi così sensibili, in modo da evitare che notizie errate possano creare confusione tra i cittadini, in particolare quelli appartenenti a categorie fragili. “Per evitare fraintendimenti e disorientamento, sono sempre disponibile a confrontarmi con gli amministratori locali e a fornire tutte le delucidazioni necessarie”, ha aggiunto Santangelo.

Concludendo, l’assessore ha ribadito che l’assessorato alle politiche sociali è sempre pronto a fornire aggiornamenti e chiarimenti riguardo a tutte le tematiche che riguardano il settore sociale, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo delle risorse destinate al benessere delle famiglie abruzzesi.