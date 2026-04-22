Fondi per eventi e polemiche: la Regione investe ma scoppia il dibattito

Dalla Notte dei Serpenti al Festival Dannunziano, la giunta Marsilio finanzia eventi strategici mentre l’opposizione contesta le scelte e chiede maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche

La giunta regionale guidata da Marco Marsilio ha individuato le risorse necessarie per sostenere le principali manifestazioni culturali e turistiche considerate di interesse regionale, confermando una linea politica orientata al rafforzamento della visibilità del territorio. Le somme stanziate, pari complessivamente a circa 840mila euro, sono destinate a una serie di eventi simbolo distribuiti su tutto il territorio abruzzese.

Tra le iniziative principali spicca il Festival Dannunziano di Pescara, che riceve un finanziamento di 400mila euro, seguito dalla Notte dei Serpenti, manifestazione musicale ideata da Enrico Melozzi, che ottiene circa 200mila euro. Risorse più contenute vengono invece assegnate ad altri progetti, come il programma di valorizzazione dei tratturi all’Aquila (60mila euro), il Festival dei Popoli europei di Prata d’Ansidonia (90mila euro) e gli interventi legati al patrimonio medievale (20mila euro). A questi si aggiungono 70mila euro destinati alla partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino.

Nonostante l’entità complessiva degli stanziamenti, resta aperta la questione della sufficienza delle risorse. In particolare, la Notte dei Serpenti, giunta alla quarta edizione, ha progressivamente ridotto il contributo pubblico grazie all’ingresso di sponsor privati, passando da oltre 1 milione di euro nel 2024 a circa 250mila euro nel 2026. L’evento, previsto per il 25 luglio sul lungomare di Pescara e trasmesso in differita dalla Rai, continua a registrare numeri rilevanti, con oltre 30mila presenze e più di 2 milioni di telespettatori nelle passate edizioni.

Sul piano politico, tuttavia, non mancano le critiche. L’opposizione contesta la distribuzione dei fondi, accusando l’esecutivo regionale di privilegiare eventi considerati vicini alla maggioranza. Tra gli esempi citati figurano proprio la Notte dei Serpenti e il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro, iniziative che la giunta difende definendole operazioni di marketing territoriale in grado di generare ricadute economiche e turistiche.

La gestione delle manifestazioni è affidata al Crea, fondazione del Consiglio regionale dedicata agli eventi. Tuttavia, emergono alcune criticità legate alla comunicazione istituzionale: il sito ufficiale risulta non aggiornato e presenta difficoltà di navigazione, con contenuti fermi a precedenti edizioni per diverse iniziative.

Nel complesso, la strategia della Regione si inserisce in un piano più ampio di promozione del territorio, che negli ultimi anni ha portato a risultati significativi sul fronte turistico. Nel 2025, infatti, l’Abruzzo ha registrato circa 8,8 milioni di presenze, un dato considerato rilevante dall’amministrazione. Resta però aperto il confronto sull’utilizzo delle risorse pubbliche, tra esigenze di promozione e richieste di maggiore equilibrio nella destinazione dei finanziamenti.