Tir sfonda il guardrail e precipita nel vuoto: tragedia sulla Liri oggi

Incidente mortale sulla superstrada nella Marsica: mezzo pesante giù dal ponte per diversi metri, inutili i soccorsi intervenuti rapidamente, indagini aperte sulle cause

Dramma nel pomeriggio lungo la superstrada del Liri, dove un mezzo pesante è precipitato da un ponte dopo aver sfondato le barriere di protezione. Il conducente, un uomo di 67 anni, ha perso la vita sul colpo.

Secondo le prime informazioni, la vittima, originaria della provincia di Roma, stava percorrendo il tratto stradale in direzione Avezzano, proveniente da Sora, quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del tir, finendo contro il guardrail e precipitando nel vuoto per diversi metri.

L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo all’uomo, il cui decesso è stato constatato immediatamente dai soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Il ponte interessato dall’incidente ha riportato danni strutturali, ma – secondo le prime verifiche – non avrebbe subito cedimenti tali da comprometterne la stabilità complessiva. L’area è stata comunque messa in sicurezza per consentire tutte le operazioni di soccorso e accertamento.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile malore, un guasto meccanico o una perdita di controllo legata alle condizioni della carreggiata. Nelle prossime ore saranno determinanti gli esiti degli accertamenti tecnici sul veicolo e le eventuali testimonianze raccolte sul posto.