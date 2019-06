Forum Internazionale del Gran Sasso, diventa occasione di incontro tra Conte e Marsilio

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina, a Teramo, alla conferenza dei rettori delle Universita’ africane. Il forum è stato anche occasione di un incontro riservato con il premier Giuseppe Conte, anche lui presente per intervenire alla giornata conclusiva della Conferenza.

La serie di incontri internazionali tenuti presso l’Università di Teramo, che hanno visto la partecipazione dei vertici di 29 atenei del continente africano, sono stati inaugurati, giovedì scorso, dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e conclusi, questa mattina, dal primo ministro italiano, Giuseppe Conte.

La conferenza dei rettori delle Universita’ africane è stata una delle iniziative del secondo Forum del Gran Sasso, dedicato quest’anno al tema “Prevenzione, via per un nuovo sviluppo”, promosse dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri monsignor Lorenzo Leuzzi.

Il forum, presieduto dal presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli., ha rappresentato un’occasione per ribadire, su posizioni paritarie, che la cooperazione non deve essere interpretata come mero strumento assistenzialistico, ma una risorsa per valorizzare i patrimoni culturali e naturali dei Paesi e per condividere scenari di progettualita’ culturale, sociale e umana.