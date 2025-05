Forza Italia: Crescita confermata in provincia dell’Aquila e in Abruzzo

Forza Italia celebra la sua continua crescita nella provincia dell’Aquila e in tutta la regione Abruzzo. Le recenti elezioni amministrative hanno evidenziato il valore del lavoro dei coordinamenti, dalle realtà comunali a quelle regionali, e il buon governo di chi amministra in nome di Forza Italia. Un riconoscimento va anche alla qualità delle persone che il nostro partito ha scelto di presentare ai cittadini.



Il centrodestra unito si conferma credibile, con cittadine e cittadini che si riconoscono nelle sue politiche e nei suoi risultati. La vittoria a Sulmona al primo turno, insieme ai successi in altri comuni abruzzesi, rappresenta un chiaro segnale di incoraggiamento per Forza Italia e per tutto il centrodestra abruzzese.



Desideriamo ringraziare tutti i candidati e le candidate di Forza Italia, alcuni dei quali per la prima volta si sono messi a disposizione dei propri concittadini e di tutti gli abruzzesi, anteponendo il bene comune al partito. Un grazie speciale va agli elettori e alle elettrici abruzzesi, nonché a tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale.



Infine, un ringraziamento al nostro Segretario nazionale Antonio Tajani e a tutti i leader che hanno sostenuto i nostri candidati in Abruzzo.



Stefano Cappetti, segretario FI-AQ