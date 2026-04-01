Frana a Silvi, scatta l’allarme: richiesta urgente al governo per interventi immediati

La frana che ha interessato Silvi, in provincia di Teramo, riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del territorio e della gestione delle emergenze. Dopo le prime verifiche sul posto, il deputato abruzzese Giulio Sottanelli ha sollecitato un intervento diretto del Consiglio dei ministri, definendo la situazione una vera e propria “emergenza nazionale”.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo, il movimento franoso ha coinvolto aree sensibili del Comune, mettendo a rischio abitazioni, infrastrutture e viabilità. Un quadro che richiede interventi tempestivi non solo per la messa in sicurezza, ma anche per sostenere le famiglie colpite.

Sottanelli ha sottolineato la necessità di attivare ristori immediati per i cittadini danneggiati e di fornire al Comune strumenti adeguati per affrontare la crisi. “È indispensabile mettere l’amministrazione locale nelle condizioni di operare con efficacia”, ha evidenziato, richiamando la responsabilità delle istituzioni centrali.

Nel frattempo, proseguono le attività di monitoraggio del territorio da parte della Protezione civile e dei tecnici incaricati, impegnati a valutare l’evoluzione del fenomeno e i possibili rischi ulteriori. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da piogge insistenti negli ultimi giorni, potrebbero aver contribuito alla destabilizzazione del terreno.

La situazione resta sotto osservazione, con particolare attenzione alle zone più esposte e alle eventuali criticità legate a nuovi smottamenti. L’obiettivo è evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti.

L’episodio riaccende il dibattito sulla fragilità idrogeologica di molte aree italiane e sulla necessità di interventi strutturali di prevenzione, oltre alle misure emergenziali. Le prossime decisioni istituzionali saranno decisive per affrontare una crisi che, secondo gli amministratori locali, non può essere sottovalutata.