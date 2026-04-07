Frana improvvisa blocca tutto: autostrada e treni nel caos nel Molise

Maltempo e cedimenti del terreno mettono in crisi collegamenti strategici tra Abruzzo e Molise: tecnici al lavoro mentre cresce la preoccupazione per sicurezza e viabilità

Emergenza infrastrutture nel basso Molise, dove il riattivarsi di una frana storica ha provocato gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Il movimento franoso, registrato nel territorio di Petacciato, ha portato alla chiusura temporanea dell’Autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni.

Parallelamente, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Bari–Pescara, con interruzione tra Termoli e Montenero di Bisaccia, a causa delle condizioni di sicurezza compromesse. La situazione ha determinato un forte impatto sui collegamenti lungo la dorsale adriatica, già provata nelle ultime ore da un’intensa ondata di maltempo.

Secondo le prime verifiche, il fenomeno franoso sarebbe stato innescato proprio dalle piogge persistenti che hanno interessato il litorale molisano, aggravando una situazione già nota per criticità geologiche. Nelle stesse ore si è registrato anche il cedimento del ponte sul fiume Trigno, lungo la statale 87, contribuendo a isolare ulteriormente l’area.

Sulla sede autostradale sono state rilevate lesioni al manto stradale, elemento che ha spinto le autorità a disporre la chiusura precauzionale del tratto interessato. Tecnici e squadre specializzate sono attualmente impegnati in sopralluoghi approfonditi per valutare l’estensione dei danni e stabilire eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza.

La situazione resta in evoluzione, con monitoraggi costanti e possibili aggiornamenti nelle prossime ore, mentre si attendono indicazioni sui tempi di riapertura e sul ripristino della normale circolazione.