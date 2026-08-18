Frana rompe una condotta del gas a Teramo: scatta subito l’emergenza

Una frana ha danneggiato una condotta di media pressione nella frazione Rapino: Vigili del fuoco e tecnici al lavoro per mettere l’area in sicurezza.

Momenti di apprensione nella mattinata a Rapino, frazione del comune di Teramo, dove il movimento di una frana ha provocato il danneggiamento di una condotta del gas di media pressione, causando una perdita che ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del fuoco.

L'allarme è scattato intorno alle 8.30, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Teramo ha raggiunto la zona interessata con due automezzi operativi. Una volta sul posto, i pompieri hanno avviato le verifiche necessarie per accertare l'entità del problema e individuare con precisione il punto interessato dalla fuoriuscita.

Attraverso specifiche rilevazioni strumentali è stata confermata la presenza di una perdita di gas riconducibile al danneggiamento della tubazione provocato dal movimento del terreno. Contestualmente sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza dell'area, così da ridurre ogni possibile rischio durante le successive attività tecniche.

L'intervento non ha coinvolto soltanto i Vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche un tecnico del Comune di Teramo, insieme al personale della società responsabile della gestione della rete di distribuzione del gas.

I tecnici stanno lavorando per realizzare un bypass della condotta danneggiata, soluzione che consentirà di isolare il tratto interessato dalla frana e ripristinare progressivamente il normale funzionamento della rete.

L'operazione richiede particolare attenzione proprio per le condizioni del terreno. Prima del completo ripristino sarà infatti necessario verificare che l'area interessata dal movimento franoso presenti condizioni sufficienti per consentire gli interventi sulla tubazione senza ulteriori rischi.

I Vigili del fuoco continuano intanto a presidiare la zona e a effettuare le verifiche necessarie durante il lavoro delle squadre specializzate.

Le operazioni per la realizzazione del collegamento provvisorio e il conseguente ripristino del servizio del gas risultano ancora in corso. La situazione resta monitorata fino alla conclusione dell'intervento e alla completa messa in sicurezza della condotta.