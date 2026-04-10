Frana sulla linea adriatica: treni di nuovo in movimento ma disagi

Dopo lo stop tra Termoli e Montenero di Bisaccia, riaperta la tratta ferroviaria: circolazione riprende lentamente, possibili ritardi e cancellazioni su Alta Velocità e regionali.

La linea ferroviaria adriatica torna progressivamente operativa dopo l’interruzione causata da una frana nel territorio di Petacciato, in Molise. Dalle ore 6 di questa mattina è stata riattivata la tratta tra Termoli e Montenero di Bisaccia, rimasta chiusa nei giorni scorsi per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

A comunicarlo è Trenitalia, che parla di una circolazione in graduale ripresa a seguito degli interventi effettuati dai tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). I lavori hanno riguardato la rimozione del materiale franoso e la verifica delle condizioni di sicurezza lungo i binari, in un tratto particolarmente esposto a fenomeni di instabilità del terreno.

Nonostante la riapertura, la situazione resta in fase di normalizzazione. Nel corso della giornata e fino al completo ripristino della linea, il traffico ferroviario potrà essere soggetto a ritardi, variazioni di percorso e possibili cancellazioni. Le criticità riguardano sia i collegamenti Alta Velocità sia i treni Intercity e Regionali, con ripercussioni sulla mobilità lungo l’intera dorsale adriatica.

L’episodio riporta l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie in presenza di eventi meteorologici intensi, che nelle ultime settimane hanno interessato diverse aree del Centro-Sud. La tratta coinvolta rappresenta infatti un collegamento strategico per il traffico passeggeri e merci tra il Nord e il Sud del Paese.

I tecnici di Rfi continueranno a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni, mentre le autorità invitano i viaggiatori a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei servizi.