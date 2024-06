Francesco Barilla nuovo allenatore per la stagione 2024/25 del Nuovo Basket Aquilano

Sarà Francesco Barilla, allenatore originario di Reggio Calabria, classe 1983, il nuovo coach responsabile della formazione del Nuovo Basket Aquilano, al via anche nella stagione 2024/2025 del prestigioso Campionato di Serie B Interregionale.

La scelta del club del PalaAngeli si è indirizzata su un allenatore di comprovata esperienza, sia in campo seniores che giovanile, un mix che ben si adatta alla consueta politica della società aquilana, da sempre volta a integrare nell’organico della prima squadra i suoi talenti di un settore under fertilissimo.

Barilla è reduce da due anni passati alla guida della formazione di Serie C Gold e poi Serie C Unica del Don Bosco Livorno, società da sempre all’avanguardia nella cura e nella crescita dell’attività giovanile di livello nazionale, e in tal senso il coach reggino è stato altresì responsabile dei team Under 19 Eccellenza e Under 17 Eccellenza labronici.

Nelle due precedenti stagioni Barilla ha guidato in Serie C Gold il Lamezia Terme, raggiungendo i playoffs per l’accesso alla Serie B Nazionale: in precedenza importanti esperienze giovanili d’eccellenza spese in particolare con la Viola Reggio Calabria e l’Hsc Roma, con la quale società ha raggiunto tre Finali Nazionali con un secondo posto assoluto.

L’accordo con il nuovo Capo Allenatore, che sarà anche responsabile di una formazione giovanile del club, dimostra come in casa aquilana si stia operando con grande intensità sul mercato e, dopo questo arrivo e le conferme del play Francesco Compagnoni e del bomber argentino Leo Cecchi, sono in dirittura nuovi movimenti in grado di rendere competitiva come sempre la formazione che nella prossima stagione cercherà di regalare ancora soddisfazioni ai tantissimi appassionati cittadini.

Il Presidente Roberto Nardecchia: “A nome di tutto il club dò il benvenuto a Francesco Barilla in quella che tradizionalmente è una grande famiglia, in grado sempre di accogliere al meglio i nuovi arrivati, mettendo loro nelle migliori condizioni di esprimersi. La scelta del nuovo coach va nel solco da sempre tracciato, quello di permettere l’integrazione di atleti e allenatori non aquilani con i nostri ragazzi e lo staff tecnico esistente, cercando di esprimere sul parquet un gioco che sia più possibile simile alle nostre consuete caratteristiche di grande intensità sui due lati del campo e forte senso di appartenenza. Ringrazio lo staff dirigenziale del Don Bosco Livorno per averci consentito con consueta sportività di portare avanti la trattativa con Francesco.”

Coach Francesco Barilla: “È stato molto semplice calarmi subito in questa nuova sfida. Dalla prima telefonata informale con il presidente i dubbi sono stati davvero pochi. La struttura solida di questa società, unitamente agli ideali portati avanti negli anni, costituiscono certamente l'ambiente più consono per mettermi in gioco e provare a fare del mio meglio. Non vedo l'ora di essere a lavoro ed iniziare una stagione impegnativa e altamente stimolante. Vorrei ringraziare anche la Pallacanestro Don Bosco Livorno per aver condiviso e supportato questa scelta, oltre al grande percorso di crescita in cui sono stato accompagnato nelle ultime due stagioni. A presto L'Aquila! Ci vediamo al PalaAngeli!”