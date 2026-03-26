Meteo

Freddo artico sull’Italia: neve e graupel sorprendono anche in pianura

Meteo
Roma (RM)
26 Marzo 2026   17:23  

Un ciclone sull’Adriatico porta aria gelida e precipitazioni insolite: fiocchi fino alle coste e brusco calo termico su gran parte del Paese

Un’improvvisa irruzione di aria artica riporta condizioni invernali sull’Italia, con un netto abbassamento delle temperature e il ritorno della neve anche a quote insolitamente basse. La formazione di un ciclone sull’Adriatico favorirà nelle prossime ore fenomeni diffusi, con precipitazioni che potranno assumere la forma di graupel o neve tonda, talvolta fino alle zone costiere.

Già dalla serata, il freddo in arrivo dalle Alpi determinerà un calo della quota neve fino a circa 400-700 metri al Nord, con episodi locali anche più in basso durante i rovesci più intensi. Non si escludono fenomeni misti, tra pioggia e neve, su diverse aree di pianura.

La giornata di giovedì sarà particolarmente dinamica: tra notte e mattino attese nevicate a quote collinari sul Nordest, con possibili bufere tra Carso e Tarvisiano e rovesci anche lungo le coste venete e friulane. Città come Trieste, Venezia, Jesolo e Ravenna potrebbero assistere a precipitazioni miste, accompagnate da venti sostenuti e un sensibile calo delle temperature. Fiocchi possibili anche su Bologna, Padova e Rovigo.

Nel corso della giornata, il peggioramento si estenderà al Centro Italia, con neve in calo fino alle colline e fenomeni localmente fin sulle coste, soprattutto tra Marche e Abruzzo. Località come Urbino, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo e L’Aquila potrebbero vedere nevicate, mentre lungo il litorale tra Pesaro e Ancona non sono esclusi episodi di graupel.

Anche il Sud sarà coinvolto, con neve in abbassamento fino a 500-700 metri tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre tra Calabria e Sicilia i fiocchi potranno scendere sotto i 1000 metri, soprattutto sui versanti tirrenici.

Venerdì la situazione resterà instabile, con nevicate ancora presenti su Appennino centrale e parte del Sud, localmente a quote collinari. Tra le città interessate figurano Campobasso e Potenza, mentre accumuli significativi sono attesi in montagna: fino a 50-70 centimetri sull’Appennino tra Romagna, Marche e Abruzzo, e oltre 30-50 centimetri su Sila e Aspromonte.

Un episodio di maltempo tardivo che conferma la variabilità della stagione, riportando per alcuni giorni scenari tipicamente invernali su gran parte della Penisola.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy