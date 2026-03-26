Freddo artico sull’Italia: neve e graupel sorprendono anche in pianura

Un ciclone sull’Adriatico porta aria gelida e precipitazioni insolite: fiocchi fino alle coste e brusco calo termico su gran parte del Paese

Un’improvvisa irruzione di aria artica riporta condizioni invernali sull’Italia, con un netto abbassamento delle temperature e il ritorno della neve anche a quote insolitamente basse. La formazione di un ciclone sull’Adriatico favorirà nelle prossime ore fenomeni diffusi, con precipitazioni che potranno assumere la forma di graupel o neve tonda, talvolta fino alle zone costiere.

Già dalla serata, il freddo in arrivo dalle Alpi determinerà un calo della quota neve fino a circa 400-700 metri al Nord, con episodi locali anche più in basso durante i rovesci più intensi. Non si escludono fenomeni misti, tra pioggia e neve, su diverse aree di pianura.

La giornata di giovedì sarà particolarmente dinamica: tra notte e mattino attese nevicate a quote collinari sul Nordest, con possibili bufere tra Carso e Tarvisiano e rovesci anche lungo le coste venete e friulane. Città come Trieste, Venezia, Jesolo e Ravenna potrebbero assistere a precipitazioni miste, accompagnate da venti sostenuti e un sensibile calo delle temperature. Fiocchi possibili anche su Bologna, Padova e Rovigo.

Nel corso della giornata, il peggioramento si estenderà al Centro Italia, con neve in calo fino alle colline e fenomeni localmente fin sulle coste, soprattutto tra Marche e Abruzzo. Località come Urbino, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo e L’Aquila potrebbero vedere nevicate, mentre lungo il litorale tra Pesaro e Ancona non sono esclusi episodi di graupel.

Anche il Sud sarà coinvolto, con neve in abbassamento fino a 500-700 metri tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre tra Calabria e Sicilia i fiocchi potranno scendere sotto i 1000 metri, soprattutto sui versanti tirrenici.

Venerdì la situazione resterà instabile, con nevicate ancora presenti su Appennino centrale e parte del Sud, localmente a quote collinari. Tra le città interessate figurano Campobasso e Potenza, mentre accumuli significativi sono attesi in montagna: fino a 50-70 centimetri sull’Appennino tra Romagna, Marche e Abruzzo, e oltre 30-50 centimetri su Sila e Aspromonte.

Un episodio di maltempo tardivo che conferma la variabilità della stagione, riportando per alcuni giorni scenari tipicamente invernali su gran parte della Penisola.