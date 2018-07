Fresu e Follima in concerto a L'Aquila per Il Cantiere dell'Immaginario

L'estro e la fantasia del trombettista sardo Paolo Fresu e del violoncellista siciliano, Giovanni Sollima, insieme all'Orchestra da Camera di Perugia, sono gli ingredienti del progetto Two Islands che approda all'Aquila grazie alla società Aquilana dei concerti Barattelli, nell'ambito del cartellone I Cantieri dell'Immaginario.

L'appuntamento è per questa sera, ore 21.30, nell'Emiciclo della Regione, alla villa comunale dell'Aquila, uno spazio recentemente aperto e restituito alla città. Two Islands è un progetto che nasce dall'idea di rendere omaggio alle due isole maggiori del Mediterraneo: Sardegna e Sicilia, crocevia e porti di approdo da millenni, terre di miti, riti e tradizioni, terre in cui affondano profonde le radici dei due musicisti e da cui traggono ispirazione per i loro brani.

A queste si aggiunge idealmente una terza isola, l'Umbria che, pur non essendo nel mare, è di fatto un'isola all'interno dell'Italia centrale, crocevia di spiritualità, natura e arte, terra di santi e tradizioni popolari, dove affondano le radici i musicisti dell'Orchestra da Camera di Perugia.