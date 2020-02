Fronte freddo in arrivo, prossime ore vento pioggia e neve sulla Penisola

Un robusto campo di alta pressione di matrice sub tropicale ancorato alle basse latitudini mediterranee, continua a portare tempo stabile e mite sulle regioni centro meridionali mentre al Nord comincia a perdere colpi per la discesa di latitudine delle grandi perturbazioni collegate all'evoluzione del super ciclone atlantico Dennis.

Nel corso delle prossime 24-48 ore l'Italia centro settentrionale risentirà ancora di qualche infiltrazione nuvolosa e instabile legata a queste perturbazioni poi però nella giornata di mercoledì l'evoluzione cambierà connotati. Correnti nord occidentali trasporteranno un'ultima perturbazione collegata a Dennis che nel frattempo sarà migrato sul mar di Norvegia.

Questo impulso più freddo sarà in grado di attraversare l'Italia con maggiore decisione portando un peggioramento generale che sarà accompagnato e seguito anche da un sostanzioso calo termico. Sarà un fronte abbastanza veloce che si dimostrerà più attivo sulle regioni centro meridionali e in particolare quelle del versante Adriatico.

Il Nord, stante la barriera alpina resterà sottovento risentendo di nuvolosità poco attiva e fugace. Il peggioramento si esprimerà soprattutto nella seconda parte della giornata di mercoledì.

Piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco interesseranno le regioni centrali soprattutto Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio mentre fenomeni più fugaci interesseranno la Toscana. Lambita anche la Romagna.

Il fronte si dirigerà poi velocemente verso il Sud della Penisola portando rovesci e temporali su Molise, Puglia, Campania e basso Tirreno entro sera.

In una prima fase la neve cadrà solo quote medio alte in Appennino, intorno 1400-1500m ma la quota sarà in progressivo calo. Al seguito del fronte infatti aria più fredda affluirà da nord e nell'arco della notte saranno possibili delle nevicate fino a quote collinari. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da un generale rinforzo di venti da O/NO.

METEO MARTEDÌ.

Prevale il bel tempo su Alpi, Nordovest e alta Pianura Padana salvo addensamenti e qualche piovasco sul Friuli.

Nubi e qualche piovasco anche su Emilia Romagna e alta Toscana, in attenuazione entro sera.

Nubi irregolari ma asciutto su regioni centrali, tirreniche, nord Sardegna, Umbria e Marche, schiarite prevalenti sugli altri settori ma con nubi in aumento in giornata sul basso Tirreno.

METEO MERCOLEDÌ.

Nuvolosità irregolare sulle Alpi confinali con nevischio dai 1200/1300m, addensamenti a tratti anche sul resto del Nord ma in un contesto prevalentemente asciutto, ampie schiarite invece al Nordovest.

Sulle altre regioni nuvoloso con piogge e rovesci sparsi dapprima su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e a tratti basso Tirreno, poi fenomeni in attenuazione in Toscana e in intensificazione altrove, specie sul versante adriatico anche con qualche temporale.

Entro sera migliora sul Lazio a partire dalle coste, più asciutto su isole maggiori e regioni ioniche.

Neve sull'Appennino in calo fino a 1000/1300m sul settore centro-settentrionale.

Venti di Maestrale in rinforzo soprattutto sui bacini occidentali.

Temperature in diminuzione.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Alta pressione in rinforzo giovedì e ritorno del bel tempo soprattutto al Centro-Nord.

Residua variabilità invece all'estremo Sud con piovaschi sul Salento in esaurimento.

Temperature in calo per l'ingresso di aria più fresca dalle altitudini settentrionali, specie sull'Adriatico.