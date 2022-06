Fronte freddo in arrivo sulla Penisola, rischio nubifragi e grandine su parte dell'Italia

PIOGGE, TEMPORALI E CALO TERMICO VERSO IL CENTRO-SUD. Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica si sta abbassando di latitudine ed eroderà l'anticiclone africano. Sull'Italia le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento dell'instabilità da giovedì su buona parte delle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormente giovedì su praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l'aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in spostamento dal basso Adriatico verso i Balcani. Questo sarà ancora in grado di provocare un'altra giornata instabile sul medio Adriatico e al Sud, con fenomeni anche violenti, seppur in attenuazione nel corso della giornata. Sul resto d'Italia invece il tempo sarà già in miglioramento, grazie al rinforzo dell'alta pressione in estensione dall'Europa sudoccidentale.

Nel dettaglio:

METEO GIOVEDI'. Nella notte ancora rovesci temporali al Nordest e sulla Lombardia sudorientale, localmente forti sul Veneto ma tendenti ad attenuarsi in mattinata da ovest; ampie schiarite invece al Nordovest per gran parte della giornata. Nel pomeriggio nuovi rovesci e qualche temporale tra est Lombardia, Triveneto e Romagna, più frequenti su Friuli VG e coste adriatiche, in graduale attenuazione in serata. Fin dalle prime ore della giornata aumenta l'instabilità su Appennino e regioni adriatiche con temporali anche forti nel pomeriggio, specie tra Abruzzo e alta Puglia, localmente accompagnati da grandine con possibili nubifragi. Qualche rovescio in sconfinamento al versante tirrenico, specie in serata tra basso Lazio e Campania, fino a Basilicata, Calabria tirrenica e Messinese in tarda serata. Più soleggiato e asciutto sul resto delle isole maggiori. Temperature in ulteriore calo sul versante adriatico e al Sud. Ventilazione tesa tra nordovest e sudovest.

METEO VENERDI'. Ampie schiarite al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e Sicilia nordorientale con piogge e rovesci anche temporaleschi, più frequenti ed intensi nella notte tra medio-alta Puglia e Basilicata, in giornata sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio si attenuano i fenomeni sul medio Adriatico, in serata anche sul resto del Sud ad eccezione degli ultimi piovaschi che si attarderanno su bassa Calabria, Messinese e Salento. Temperature in ripresa al Centro-Nord, in calo al Sud. Ventilazione tesa da nordovest.