Fronte in transito sulla Penisola con locali piogge e rovesci

PIOVASCHI SU ESTREMO NORDEST - Il fronte giunto ieri, lunedì, sulle regioni settentrionali si lascia dietro gli ultimi strascichi all'alba di oggi sull'estremo Nordest e su parte delle regioni centrali.

Piogge e rovesci si attardano infatti sul Friuli VG mentre altri hanno appena abbandonato le coste dell'alto Adriatico e si sono portati in mare aperto.

Sul resto del Settentrione il tempo è già migliorato e parziali schiarite subentrano da ovest, dopo la forte instabilità del pomeriggio-sera di lunedì che ha creato non pochi disagi in Lombardia e Veneto.

ROVESCI IN TOSCANA - Il ramo meridionale del fronte, disteso da nordest verso sudovest, si attarda su tratti delle regioni centrali risultando decisamente attivo in Toscana, dove la notte è stata contraddistinta da piogge e rovesci che sulla Lucchesia hanno favorito accumuli pluviometrici di oltre 40mm dalla mezzanotte.

Si segnalano inoltre altri fenomeni, comunque deboli, su Umbria, Marche interne e Lazio settentrionale.

STABILE ALTROVE, MINIMA A 20°C A PESCARA - Rimangono protette dall'alta pressione le regioni meridionali e la Sardegna con tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo qualche nube innocua su Campania e alta Calabria tirrenica.

Minime elevate si segnalano sul versante adriatico, alle prese con alcune raffiche di Garbino, con la colonnina di mercurio che non è scesa sotto i 20°C a Pescara.

METEO PROSSIME ORE.

Al Nord variabilità al mattino con ancora qualche pioggia sulla Giulia, nel pomeriggio instabilità in intensificazione su gran parte delle zone alpine con rovesci in sconfinamento alle pianure lombardo-venete, anche a sfondo temporalesco.

Più asciutto al Nordovest, locali fenomeni diurni in Emilia.

Al Centro fenomeni in attenuazione in toscana con graduali schiarite.

Variabilità altrove con alcuni rovesci sulle zone interne appenniniche, anche temporaleschi nel pomeriggio e in locale sconfinamento alla costa marchigiana.

Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in Campania.

Temperature in aumento, massime fino a 28°C su Foggiano e Sicilia ionica.