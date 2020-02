Fronte instabile sulla Penisola, pioggia e qualche nevicata

Un veloce fronte di instabilità collegato all'evoluzione di un vortice di bassa pressione che dalla Manica si è spostato nel corso della notte verso l’Europa danubiana ha scavalcato l’arco Alpino portandosi sull’Italia centro settentrionale. Rovesci sparsi e persino qualche temporale hanno interessato fin dalla tarda serata di giovedì le Alpi con nevicate intorno 900-1300m scese poi nel corso della notte fino a 700-1000m, neve a Madonna di Campiglio. Una spolverata ha raggiunto anche la città di Aosta.

Le precipitazioni si sono poi rapidamente propagate più a sud interessando la Liguria centro orientale ed i settori di pianura tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.

Scarsi fenomeni hanno interessato il basso Piemonte.

Tra gli accumuli più abbondanti si segnalano 47mm sull’Appennino Parmense, 20mm sul Genovese.

Sempre nel corso della notte nubi e fenomeni hanno interessato buona parte delle regioni centrali con rovesci e temporali che nelle prime ore della mattinata si sono spinti anche sulla Capitale. Accumuli abbondanti fino a 50mm hanno interessato la provincia di Lucca, 40mm quella di Pistoia, 22mm nel Fiorentino e nell'Aretino, fino a 24 mm sulla provincia di Roma. La neve è caduta mediamente sopra ai 1700m.

In queste ore il fronte sta transitando anche su parte del Sud, segnatamente a Campania, Molise, Basilicata e Puglia ma con accumuli inferiori ai 3-5mm.

La perturbazione è stata accompagnata anche da venti forti, raffiche fino a 80km/h sono state registrate sullo Spezzino, 70km/h sul Livornese, In appennino marchigiano sopra ai 1300m raffiche fino a 100-120km/h.

Da segnalare vento forte anche sulle Alpi in alta quota, con raffiche di oltre 100km/h dai 2000-2300m e locali danni.

Previsione per le prossime ore:

Nord, residui fenomeni sulle Alpi confinali alto atesine intorno 500-1000m in rapido assorbimento. Sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Centro, migliora rapidamente su Toscana e alto Lazio, residui rovesci su Umbria, Marche, Abruzzo e basso Lazio in esaurimento rapido per il pomeriggio.

Nevicate in Appennino dai 1700m.

Sud, qualche piovasco in transito su Campania, Molise, Puglia e Basilicata in rapida evoluzione verso la Calabria seguito da ampie schiarite. Non esclusi locali temporali lungo l’Adriatico e sulle zone interne dell’Appennino con isolate grandinate.

Temperature in lieve calo lungo l’Adriatico, in aumento al Nord specie su Piemonte e Liguria con punte di 18°C.

Venti moderati o forti da O/NO, mari molto mossi, localmente agitati i bacini occidentali e in serata lo Ionio.