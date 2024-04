Funivia Gran Sasso: Via libera della Giunta alla sostituzione delle funi

La Giunta comunale dell'Aquila ha dato il via libera alla sostituzione delle quattro funi portanti della funivia del Gran Sasso, un passo cruciale per garantire la sicurezza e la continuità dell'impianto. L'esecutivo ha approvato un atto di indirizzo che affida al dirigente del settore delle Opere pubbliche la responsabilità di predisporre e adottare tutte le misure necessarie per gli interventi sull'infrastruttura, per i quali sarà costituito un gruppo di lavoro apposito.

Il sindaco Pierluigi Biondi aveva recentemente annunciato la preparazione di un emendamento da 4 milioni di euro per finanziare l'iniziativa, utilizzando i fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione, proposta che sarà sottoposta al Consiglio comunale durante la discussione del rendiconto del bilancio dell'Ente.

La sostituzione delle funi è considerata essenziale per garantire la continuazione del servizio pubblico dell'impianto a fune, unico nel panorama regionale, che collega la stazione sciistica di Campo Imperatore con Fonte Cerreto a fini turistici estivi. Questo intervento è stato richiesto come parte delle disposizioni contenute nel nulla osta tecnico rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, il cui iter sarà definito dal Consiglio di Stato dopo il pronunciamento del Tar che ha respinto il ricorso del Comune.

Il sindaco Biondi e l'assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, hanno sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel tutelare la montagna e l'occupazione nel settore turistico, agendo con tempestività per affrontare la situazione, nonostante il procedimento giudiziario in corso.