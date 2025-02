Furti a Pescara: due giovani arrestati in flagrante con refurtiva

Due giovani arrestati a Pescara per furto di auto e biciclette: colti in flagrante dalla Polizia durante un controllo di routine.

A Pescara, nella giornata del 4 febbraio, le forze dell'ordine hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 23 e 25 anni, sorpresi mentre tentavano di sottrarre due biciclette nei pressi della stazione di Portanuova. I proprietari, che si trovavano nelle vicinanze, hanno notato i movimenti sospetti dei due individui che, dopo aver parcheggiato un'auto, stavano caricando le bici, del valore di 1.300 e 200 euro, sul veicolo. Intervenuti prontamente, i proprietari hanno cercato di fermarli, e proprio in quel momento una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è giunta sul posto. Gli agenti sono riusciti a bloccare i due giovani, entrambi residenti a Pescara, e li hanno condotti in Questura per ulteriori accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che l'auto utilizzata per il furto era stata rubata la sera precedente, il 3 febbraio, sempre a Pescara. I due sono stati arrestati e posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il conducente del veicolo è stato inoltre denunciato per ricettazione. L'auto e le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari. Questa mattina, il provvedimento di arresto è stato convalidato, e per entrambi è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

Questo episodio sottolinea l'importanza dei servizi di controllo del territorio e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per prevenire e contrastare i reati. La prontezza dei proprietari nel segnalare il furto e l'intervento tempestivo della Polizia hanno permesso di sventare il crimine e assicurare i responsabili alla giustizia.

Negli ultimi mesi, Pescara ha registrato un aumento di furti simili. Ad esempio, un caso analogo si è verificato circa cinque mesi fa, quando un 23enne è stato arrestato per aver rubato una bicicletta elettrica nel centro città. In quell'occasione, un passante aveva notato il furto e, dopo un breve inseguimento, il ladro era stato fermato grazie all'intervento di un agente fuori servizio.

Le autorità locali stanno intensificando le attività di prevenzione e controllo per contrastare questi fenomeni e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Si raccomanda ai residenti di prestare attenzione e di segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta.