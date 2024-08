Furto al Bar del Centro: Il Ladro Catturato grazie alle Telecamere di Sicurezza

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla squadra volante di Pescara per furto aggravato, dopo aver rubato denaro in un bar del centro cittadino. L'episodio è avvenuto quando una pattuglia è stata chiamata a intervenire per un furto appena consumato in un noto locale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato che il ladro aveva forzato una porta secondaria e aveva rubato il denaro dal registratore di cassa.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il furto e, grazie ai filmati, la polizia è riuscita a identificare rapidamente il responsabile. L'uomo ripreso nelle immagini aveva precedenti simili e era già noto alle forze dell'ordine per furti in altri esercizi commerciali.

Nella mattinata di ieri, il 35enne è stato avvistato mentre passeggiava nel quartiere Rancitelli. Dopo averlo identificato, gli agenti lo hanno condotto in questura per ulteriori accertamenti. Successivamente, l'uomo è stato denunciato per il furto.