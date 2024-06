Furto al Chiosco Bar dietro la Stazione: Coppia Arrestata con Refurtiva Recuperata

Una coppia residente in un comune vicino alla stazione ferroviaria è stata arrestata dai carabinieri per furto aggravato, dopo aver saccheggiato un chiosco bar nelle vicinanze. Lui, 34 anni, e lei, 41 anni, sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire con la refurtiva.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due malviventi hanno forzato l'ingresso del chiosco e hanno rubato ogni cosa a loro portata: apparecchiature elettroniche come televisore, pc, monitor Lcd, oltre a 20 kg di miscela di caffè, numerosi alcolici e altre prelibatezze. La merce è stata temporaneamente nascosta in un palazzo in costruzione vicino, con l'intenzione di recuperarla successivamente.

La pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avezzano ha intercettato la coppia mentre cercava di fuggire a piedi. Dopo una perquisizione, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva, tra cui circa 100 euro in contanti, un telefono cellulare e confezioni di chewing gum. Tutto il bottino è stato recuperato e restituito al proprietario del chiosco.