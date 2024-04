Furto al circolo sportivo: ladro riconosciuto dalle telecamere e denunciato dalla polizia

Un 39enne di Pescara è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato dopo essere stato riconosciuto dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del circolo sportivo da lui svaligiato nella notte tra domenica e lunedì.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati simili, ha utilizzato un piccone per sfondare la porta d'ingresso del circolo, situato in zona ospedale. Una volta all'interno, ha rovistato nei vari ambienti e ha scassinato i cassetti dei distributori automatici, rubando il denaro contenuto.

La mattina seguente, il responsabile del circolo ha denunciato il furto alla polizia. Gli agenti della squadra volante, acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto il 39enne e lo hanno rintracciato poco dopo.

L'uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di furto aggravato. L'episodio evidenzia l'importanza delle telecamere di sorveglianza nella lotta alla criminalità e l'efficacia del lavoro delle forze dell'ordine nel rintracciare i responsabili dei reati.