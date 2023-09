Furto di Bici Elettrica in Bar: Ladro Individuato e Denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno denunciato un giovane di origini brasiliane, noto alle forze dell'ordine, alla competente Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. L'episodio ha avuto luogo ieri mattina, intorno alle 10:00, quando il giovane ha approfittato della distrazione di un uomo che si trovava all'interno del bar Duca D'Abruzzi, situato nella piazza omonima. Il ladro ha asportato una bicicletta elettrica parcheggiata all'esterno del locale.

Nel frattempo, i Carabinieri della stazione di Spoltore, impegnati in servizi di prevenzione dei reati di natura predatoria, hanno bloccato un giovane poco più che ventenne a Pescara, in via Calabria, durante la tarda serata di ieri. Il giovane, al momento del controllo da parte dei militari, si è mostrato agitato, il che ha portato alla sua perquisizione personale e del veicolo che stava guidando, intestato a suo padre. Durante l'operazione di polizia, i Carabinieri hanno rinvenuto 10 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni del giovane. Quest'ultimo ha dichiarato di essere un consumatore e è stato quindi segnalato alle competenti autorità per violazione delle norme sull'uso di sostanze stupefacenti.