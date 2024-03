Furto di Profumi da Acqua&Sapone: Ladri Fermati dai Carabinieri

Una rapina è stata sventata presso un negozio Acqua&Sapone, dove due individui di nazionalità rumena hanno tentato di fuggire con una tracolla piena di prodotti di valore. Il rapido intervento del titolare, che ha prontamente allertato il 112, ha permesso alle forze dell'ordine di rintracciare i colpevoli e recuperare la merce rubata.

I ladri hanno agito inserendo diversi flaconi di profumo nella tracolla e dirigendosi verso le casse. Nonostante l'allarme antitaccheggio abbia suonato, i malviventi sono riusciti a fuggire per le vie del quartiere.

Grazie alla tempestiva segnalazione al numero di emergenza, i carabinieri hanno prontamente localizzato e fermato i due ladri. Successivamente, sono stati denunciati in stato di libertà alla procura di Lanciano per furto aggravato in concorso.

Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha permesso di ristabilire la legalità e recuperare la refurtiva, dimostrando l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità nel contrastare l'illegalità.