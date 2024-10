G7 Sviluppo: iniziative globali, sport e crisi del Medio Oriente al centro

Tre giorni di incontri tra i leader mondiali, organizzazioni internazionali e privati per affrontare sfide globali su cibo, salute e investimenti.

Oggi si apre a Pescara il G7 Sviluppo, un evento di grande rilievo presieduto dal vicepremier Antonio Tajani, che vedrà i principali Paesi industrializzati confrontarsi su temi cruciali come la cooperazione allo sviluppo, definita dal ministro come "uno strumento fondamentale per garantire pace, crescita e stabilità". Tajani ha sottolineato che la cooperazione è stata posta al centro della Presidenza italiana del G7, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali in collaborazione con i partner internazionali, il settore privato e le organizzazioni internazionali.

Il vertice durerà fino al 24 ottobre e si focalizzerà su tre macro-temi: sicurezza alimentare, infrastrutture sostenibili e salute globale. Saranno presenti, oltre ai membri del G7, rappresentanti di vari Paesi ospiti e organizzazioni internazionali come l'Unhcr, l'Undp, il Pam, e la Fao.

Gaza e Libano al centro della conferenza umanitaria

Il programma della prima giornata prevede una conferenza dedicata alla crisi in Medio Oriente, con particolare attenzione all’accesso umanitario a Gaza e al Libano, sostenuta anche dall'iniziativa italiana Food for Gaza. L'obiettivo è di coordinare un’azione internazionale capace di assicurare il necessario supporto umanitario in una delle aree più critiche al mondo. Tra i partecipanti vi saranno i rappresentanti di Libano, Israele e Palestina, oltre a organismi come il Ficross e l'Ifad.

Sempre durante la prima giornata, è previsto un evento con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi dedicato allo sport come motore di sviluppo, soprattutto in Africa. Interverranno personalità sportive di rilievo, come l'atleta Letsile Tebogo e Lorenzo Simonelli, in un incontro volto a esplorare il ruolo dello sport nella crescita delle comunità locali.

Sicurezza alimentare e investimenti globali al centro delle discussioni

La seconda giornata sarà caratterizzata da una sessione dedicata alla sicurezza alimentare, con un focus particolare su clima, acqua e malnutrizione infantile. In questa occasione, verranno coinvolti anche rappresentanti dell'Uganda e dell'Unione Africana, per discutere delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide legate all'agricoltura e ai sistemi alimentari sostenibili. Inoltre, il pomeriggio sarà dedicato alle infrastrutture globali e agli investimenti sostenibili nel continente africano, con la partecipazione di partner privati e istituzioni internazionali. Tra i progetti presentati ci saranno quelli legati al Piano Mattei e al Global Gateway, iniziativa dell'Unione Europea per favorire la trasformazione economica dell’Africa.

Riconoscimento ai missionari italiani

Sempre nella seconda giornata, Antonio Tajani presiederà un evento volto a onorare i missionari italiani, evidenziando il loro contributo nello sviluppo sostenibile delle comunità locali e nel promuovere istruzione e formazione nei Paesi meno sviluppati. L’iniziativa intende valorizzare l’impegno dei missionari, spesso in prima linea nelle aree più remote e svantaggiate del mondo.

Salute globale e miglioramento dei sistemi sanitari

L’ultimo giorno del G7 sarà interamente dedicato al tema della salute globale, con un confronto tra i principali esponenti del settore sanitario, tra cui Gavi e Oms, per discutere dell’accesso alle cure e delle infrastrutture sanitarie in Africa. Si tratterà di identificare le modalità migliori per migliorare l'accesso ai servizi di prevenzione e potenziare le risorse sanitarie del continente, in particolare per affrontare le sfide legate alla distribuzione di vaccini e altri strumenti di prevenzione.

Parallelamente agli incontri ufficiali del G7, sarà allestita a Pescara un’installazione dedicata alla campagna #InsiemepergliSDGs promossa dal Ministero degli Esteri, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU.

Al termine dei lavori, il 24 ottobre, si terrà la conferenza stampa conclusiva presieduta da Antonio Tajani, che traccerà un bilancio delle tre giornate e delle principali decisioni adottate dal G7.