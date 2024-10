G7 trasforma la città: blocchi, zone rosse e disagi per 5 giorni!

Tra divieti di transito, rimozioni e controlli serrati, la città si prepara a cinque giorni di massima allerta.

In occasione del vertice del G7 e del B7 che si terrà dal 22 al 24 ottobre, la città sarà sottoposta a cinque giorni di restrizioni eccezionali, con divieti, zone rosse e un massiccio dispiegamento di forze per garantire la sicurezza. I residenti delle aree coinvolte potranno muoversi solo a piedi, a meno che non dispongano di garage o parcheggi privati, in quanto le auto non potranno transitare in molte strade. Questi provvedimenti dureranno dalla mattina di lunedì 21 ottobre fino alla notte di venerdì 25 ottobre.

La Prefettura e la Questura hanno individuato cinque zone di massima sicurezza, in cui verranno applicate le misure più rigide. Queste aree includono posti di blocco, rimozioni forzate e un'attenta sorveglianza per prevenire ogni rischio di sicurezza, vista la rilevanza internazionale dell'evento. I divieti saranno attivi per l'intera settimana e potrebbero essere prolungati in base alle necessità.

Per i residenti delle zone più critiche, sarà consentito il passaggio con i veicoli solo a chi dispone di un posto auto. Altri dovranno lasciare i loro mezzi nei parcheggi esterni alle aree di restrizione. Sarà comunque possibile muoversi a piedi, ma l'accesso sarà filtrato dai controlli di sicurezza.

Le cinque aree designate sono: Aurum, Imago, Cascella, Risorgimento e Museo dell'Ottocento. In ognuna di queste zone vigono regole specifiche:

Zona Aurum : Il traffico sarà vietato su viale Vittorio Pepe e viale della Pineta, e lungo diverse altre vie strategiche, come via Antonelli e via Scarfoglio .

Zona Imago : Divieti di transito tra la rotatoria di via Michelangelo e via Genova , così come su via Trento e altre strade principali.

Zona Cascella : Stop al traffico su Corso Umberto I , lungomare Matteotti , e su viale della Riviera, con limitazioni su diverse vie del centro.

Zona Risorgimento : Qui sarà vietato il transito su ponte Risorgimento , via Paolucci , e diverse altre arterie che collegano le aree centrali della città.

Zona Museo dell'Ottocento: Limitazioni su viale d'Annunzio e nelle vie limitrofe, come via Orazio e via Misticoni.

A queste restrizioni si aggiungono divieti di sosta e fermata, con rimozioni forzate attive in molte zone della città, incluse alcune aree periferiche. Particolare attenzione verrà prestata al tratto di via Nazionale Adriatica Sud, a cavallo tra i comuni di Pescara e Francavilla, dove sarà vietata la sosta per tutta la durata dell'evento.

Le misure, che includono anche la chiusura di parcheggi pubblici, resteranno in vigore fino al cessare delle necessità legate al vertice. Solo i veicoli autorizzati, tra cui quelli di polizia, soccorso e a supporto della manifestazione, potranno circolare nelle aree interdette. La città si appresta dunque a vivere giornate di grande attenzione e controlli serrati, con una macchina organizzativa imponente volta a garantire la sicurezza dell'evento.

I cittadini sono invitati a seguire con attenzione gli aggiornamenti, poiché potrebbero esserci ulteriori cambiamenti e proroghe alle misure in base all’evoluzione della situazione.