GUIDA ALLE ELEZIONI IN ABRUZZO: COME E QUANDO VOTARE, GLI ERRORI DA EVITARE (VIDEO)

I cittadini abruzzesi si preparano per eleggere il nuovo presidente della giunta regionale e il Consiglio regionale. La data da segnare in agenda è domenica 10 marzo, con gli orari di apertura e chiusura dei seggi fissati dalle 7:00 alle 23:00. È importante ricordare che non è consentito il voto disgiunto.

In lizza per la poltrona di governatore ci sono due candidati principali: il presidente uscente del centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico, capo del cosiddetto "Patto per l'Abruzzo", una coalizione ampia che spazia dal Pd ad Azione fino ai 5 Stelle. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sarà nominato presidente.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è composto da 31 membri, suddivisi tra le diverse circoscrizioni. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano di diritto nell'assemblea anche il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore.

Per votare, i cittadini devono presentarsi ai seggi muniti di un documento d’identità valido e della tessera elettorale. È possibile richiedere la tessera anche il giorno stesso delle elezioni presso l’ufficio elettorale del proprio Comune di iscrizione.

Nel momento del voto, è importante ricordare che la scheda con il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate sarà considerata nulla. Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri della lista prescelta, ma queste devono essere di genere diverso. In caso contrario, la seconda preferenza sarà nulla e verrà conteggiata solo la prima.