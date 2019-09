Gala e Lucci Tornano in Centro con il loro Laboratorio del Benessere, il Wellbeing lab

Il 12 settembre dalle 18,00 inaugurazione dei nuovi locali del Wellbeing lab di Loredana Gala e Giorgio Lucci

Wellbeing Lab è L' Esclusivo Club che riporta la propria sede legale ed operativa in centro storico, in Corso Federico II, all’ interno della storica Galleria Irti, dove 3 anni fa tutto ebbe inizio in un piccolo locale!

Wellbeing Lab NON è la classica palestra, è uno studio riservato, elegante, dove la nostra priorità non è la quantità, ma la QUALITÀ !

Non è per tutti quindi, forse è per te

Dipende da quanto valore dai a te stesso e alla tua salute ...

La nostra mission è quella di vivere il centro storico di L’ Aquila allenandosi e divertendosi, andando a riscoprire capillarmente la nostra città guardandola con occhi diversi, gli occhi della RINASCITA , quella rinascita che deve avvenire anche e soprattutto all’ interno di ognuno di noi, e una buona attività fisica fa sì che questo accada!

LA NUOVA STRUTTURA in centro storico darà la possibilità di allenarsi in piccoli gruppi da un minimo di 2 a un massimo di 6 persone per gruppo in diverse fasce orarie, garantendo la qualità e prenotando le lezioni da casa grazie ad una comoda applicazione sullo smartphone

Per i più esigenti Puoi allenarti se vuoi singolarmente con il Personal Fitness Coach!

Wellbeing Lab dispone di 5 comode docce per gli uomini e 6 per le donne, due sale dove si svolgeranno le MINICLASS e per i più esigenti da gennaio 2020 SAUNA E BAGNOTURCO.

Il nostro laboratorio ha come Mission quella di vivere la città in salute grazie al movimento e alla sana alimentazione

H.E.A.T. Program®

(High Energy Aerobic Training) tappeto meccanico che traduce la filosofia del trekking in un allenamento di gruppo che riunisce in sé tutti i requisiti di un programma salutare, efficace e coinvolgente, dando la possibilità a tutti di conoscere e praticare la filosofia della vitalità per eccellenza, la camminata!

Il Maxerrunner è l ‘ unico tappeto al mondo capace di salire gradualmente fino a 40 gradi

E Attività di lavoro funzionale con piccoli attrezzi e a corpo libero

il functional training allena tutto il corpo con esercizi multi articolari, senza l ‘ ausilio di macchine, in modo da migliorare le capacità stabilizzanti. Ci si avvale di attrezzi alternativi in grado di creare sovraccarico funzionale e con un unico movimento si riescono ad allenare più muscoli.

Un forte segnale per la nostra città che procede dritta verso la ripresa del centro storico