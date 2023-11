Galleria San Silvestro: La Procura di Pescara Vuole Accelerare le Indagini per Riaprire il Tunnel

"Valutazioni peritali più rapide e possibile dissequestro temporaneo per avviare i lavori"

La Galleria San Silvestro, chiusa da due mesi dopo il crollo della parete avvenuto il 22 novembre, potrebbe vedere accelerare le indagini sulla sua riapertura. Nonostante il tempo ordinario previsto per la perizia sia di almeno 60 giorni, il perito incaricato dalla Procura, Bernardino Chiaia del Politecnico di Torino, potrebbe fornire le prime valutazioni nelle prossime ore.

L'inchiesta d'ufficio avviata immediatamente dopo l'incidente sotto la galleria cerca di delineare le dinamiche del crollo. La Procura di Pescara, consapevole delle legittime preoccupazioni riguardo alla durata della chiusura, valuta la possibilità di concedere un dissequestro temporaneo della galleria per permettere l'inizio dei lavori.

Al centro delle indagini c'è la determinazione se il crollo sia dovuto a un vizio di costruzione, manutenzione o entrambi. Una volta chiarito questo aspetto, si potrà procedere con l'eventuale iscrizione sul registro degli indagati di persone fisiche o giuridiche coinvolte. La sicurezza è un aspetto prioritario, e i tecnici dell'Anas presenti nel sopralluogo tecnico dovranno fornire al più presto elementi per garantire il ripristino delle condizioni di massima sicurezza.

La Procura è disposta a concedere un dissequestro temporaneo non solo per favorire la riapertura della galleria ma anche per garantire l'inizio tempestivo dei lavori necessari. La situazione, delicata per la sua rilevanza nei collegamenti tra Francavilla al Mare e Pescara, sarà seguita con attenzione mentre le indagini proseguono.