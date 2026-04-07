Gasolio in strada a Sant’Omero: scatta l’allarme ambientale e i controlli

Intervento immediato dell’Arpa Abruzzo nel Teramano dopo una segnalazione di sversamento: campionamenti e verifiche in corso per valutare eventuali rischi ambientali e sanitari

Allarme ambientale a Sant'Omero, dove si è verificato un presunto sversamento di gasolio sulla sede stradale in località “I Colli”, lungo via Colle Casone. L’intervento è stato avviato nella mattinata dai tecnici dell’Arpa Abruzzo, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di idrocarburi sull’asfalto.

Gli operatori hanno effettuato un sopralluogo immediato, procedendo ai primi accertamenti tecnici e al prelievo di campioni di terreno e liquidi, anche all’interno di un pozzetto collegato alla rete fognaria. Le verifiche preliminari hanno evidenziato la presenza di odori tipici di carburante e tracce compatibili con uno sversamento.

Secondo le prime ricostruzioni, la fuoriuscita sarebbe riconducibile a una cabina Telecom, dove il gasolio viene utilizzato per alimentare un gruppo elettrogeno. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Le attività sono state coordinate dal direttore generale Maurizio Dionisio e svolte in collaborazione con la Polizia locale e le autorità competenti, in un’azione congiunta finalizzata alla messa in sicurezza dell’area.

I campioni raccolti saranno ora sottoposti ad analisi di laboratorio per verificare l’eventuale contaminazione del suolo e valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale. La situazione resta sotto monitoraggio in attesa degli esiti degli accertamenti.