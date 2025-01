Gelo e neve in arrivo, scattano i preparativi: ecco tutte le strade a rischio

Anas mobilita uomini e mezzi in Abruzzo e Molise per garantire la sicurezza stradale durante l’ondata di neve e gelo prevista nel weekend.

L'Anticiclone delle Azzorre si estende fino alla Norvegia, spingendo masse di aria fredda verso l'Italia. Le temperature inizieranno a scendere da sabato, con un brusco crollo termico nei prossimi tre giorni. Anas ha già attivato il piano neve, schierando personale e mezzi per fronteggiare le precipitazioni nevose e il rischio di ghiaccio sulle principali arterie stradali in Abruzzo e Molise.

Tra le strade più esposte ai disagi si segnalano, in Abruzzo, le SS696, SS80, SS17, SS652, mentre in Molise le SS158, SS87 e la SS711. Le attività di sgombero neve e spargimento di sale sono già in corso per prevenire problemi di circolazione.

Anas ricorda agli automobilisti l’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo, da utilizzare in caso di nevicate. È raccomandato inoltre di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. In accordo con le Forze dell'Ordine e le Prefetture, potrebbero essere introdotte restrizioni per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, sospese solo in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Le autorità precisano che limitazioni al transito di veicoli pesanti sono già previste su tratti come la SS16 e la RA12 in Abruzzo, e lungo le principali arterie molisane, indipendentemente dalla presenza di dotazioni invernali, in caso di nevicate o strade ghiacciate.

Il meteorologo Antonio Sanò di iLMeteo.it avverte: "Sabato inizierà il primo vero impulso di freddo con un calo termico marcato e nevicate a bassa quota. Domenica sarà il giorno più rigido con temperature giù di 10 gradi e nevicate diffuse fino in collina o in pianura. Tra lunedì e martedì, i termometri scenderanno fino a -5°C anche nei centri urbani, mentre al Sud persisteranno temporali e rovesci intensi".

Previsioni dettagliate:

Venerdì 10 : Al Nord cielo parzialmente coperto, al Centro sporadici piovaschi, al Sud nubi sparse e qualche pioggia isolata.

Sabato 11 : Tempo stabile ma in rapido raffreddamento al Nord; piogge e rovesci diffusi al Centro; peggioramento significativo al Sud con neve in collina.

Domenica 12: Sole freddo al Nord, instabilità tra Lazio e Molise, maltempo con forti nevicate al Sud.

La settimana prossima si prevede un ciclone mediterraneo con ulteriore maltempo, forti venti e accumuli nevosi fino a quote collinari.