Giallo a Mondragone: Concetta, 77 anni, Trovata Morta in un Baule Sigillato

"L'autopsia stabilirà la causa della morte - La Figlia afferma: 'Senza Soldi per il Funerale'"

Una drammatica scoperta ha scosso Mondragone, in provincia di Caserta, dove ieri è stata rinvenuta senza vita Concetta Infante, 77 anni, all'interno di un baule sigillato con del nastro adesivo nella sua camera da letto. L'autopsia sul cadavere, curata dai carabinieri su indicazioni della Procura di Santa Maria Capua Vetere, sarà decisiva per determinare la direzione delle indagini.

La figlia di 40 anni, che conviveva con la vittima, è attualmente indagata per occultamento di cadavere. La donna, disoccupata, ha dichiarato ai carabinieri che la madre aveva subito un incidente domestico oltre un mese fa, durante il quale era caduta battendo la testa e aveva perso la vita. La figlia sostiene di non avere avuto i mezzi finanziari per organizzare il funerale, motivo per cui avrebbe chiuso il corpo in un baule.

Al momento, il fascicolo di reato è stato aperto per occultamento di cadavere, mentre l'autopsia dovrà stabilire se la morte di Concetta sia avvenuta a causa dell'incidente domestico dichiarato o se si tratti di un caso più complesso, come un omicidio.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto che la figlia ha percepito due mensilità di pensione della madre nel frattempo.

La macabra scoperta è stata fatta da un'altra figlia della vittima, residente e lavoratrice in Abruzzo, che era preoccupata perché non riusciva a contattare la madre da diverse settimane. Nonostante i tentativi di chiamate e messaggi, la figlia riceveva solo risposte dal cellulare di Concetta, che dicevano di non poter parlare ma che assicuravano che tutto andava bene. La donna è tornata a Mondragone, ha fatto la tragica scoperta e ha immediatamente allertato i carabinieri.