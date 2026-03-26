Giallo nella Marsica: giovane trovato ferito alla gola lungo la strada

Un 26enne soccorso all’alba da un carabiniere: trasportato d’urgenza in ospedale, indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità

Mattinata di tensione nella Marsica, dove un giovane di 26 anni è stato trovato gravemente ferito lungo la Tiburtina Valeria, nella frazione di Paterno, nel territorio di Avezzano. Il ragazzo, di origine marocchina, presentava una profonda ferita alla gola, verosimilmente causata da un’arma da taglio.

A lanciare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio che, mentre si recava al lavoro nelle prime ore del mattino, ha notato il giovane riverso lungo la carreggiata. Il militare ha immediatamente attivato i soccorsi, contattando il 118 e i colleghi del Radiomobile, consentendo un intervento rapido.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avezzano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova in prognosi riservata, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Luigi Sgambati e affidate al Nucleo operativo della Compagnia di Avezzano insieme al Nucleo investigativo de L'Aquila. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio emerge quella di una possibile colluttazione avvenuta all’interno di un’abitazione poco distante dal luogo del ritrovamento. In questo contesto, il proprietario dell’immobile e la sua compagna sono stati già ascoltati dagli inquirenti per chiarire le circostanze.

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto e stabilire se si tratti di un’aggressione o di un fatto maturato in ambito privato.